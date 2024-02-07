Орлова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Патакина Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Орлов Александр Афанасьев
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Афанасьева
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Орлов Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович
Смерть
Неизвестно