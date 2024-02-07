Орлова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Семен Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Патакина Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Орлов Александр Афанасьев

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Орлов Алексей Афанасьев

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Афанасьева

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Орлов Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Орлов Афанасий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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