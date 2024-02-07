Орлов Афанасий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Орлов Иосиф
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Патакина Акулина Афанасьева
Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Орлов Александр Афанасьев
Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Орлов Иван Афанасьев
Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно