Орлов Афанасий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Афанасий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Орлов Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Патакина Акулина Афанасьева

Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Орлов Александр Афанасьев

Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Орлов Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Орлов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Орлова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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