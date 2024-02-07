Патакина (Орлова) Акулина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Орлов Афанасий Иосифович
Мать: Орлова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Патакин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно