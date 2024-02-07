Патакина (Орлова) Акулина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патакина (Орлова) Акулина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Орлов Афанасий Иосифович

Мать: Орлова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Патакин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Патакин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Патакин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Патакин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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