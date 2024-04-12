Меншутин Василий Ефимьевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1802
Рождение ребёнка
1822
Сын: Меншутин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Меншутина Устинья Андреевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Меншутин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Меншутина Устинья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно