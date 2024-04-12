Меншутин Василий Ефимьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутин Василий Ефимьевич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.03.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1802

Отец: Меншутин Ефимий Данилович

Мать: Меншутина Елена Терентьевна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меншутин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Меншутина Устинья Андреевна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Меншутин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Меншутина Устинья Андреевна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Устинья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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