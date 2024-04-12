Меншутин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1845
Сын: Меншутин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Меншутина Аграфена Петрова
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Меншутина Аграфена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно