Меншутин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Меншутина Анна Уварова
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меншутина Анна Уварова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно