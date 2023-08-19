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Меншутина Елена Терентьевна

Место рождения

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Калицино, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1801

Дочь: Анна Ефимьевна

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1802

Сын: Меншутин Василий Ефимьевич

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1805

Дочь: Евфимия Ефимьевна

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1809

Дочь: Мария Ефимьевна

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Меншутин Федор Ефимьевич

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Анна Ефимьевна

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1818

Сын: Меншутин Матфей Ефимьевич

Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Ефимий Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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