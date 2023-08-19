Меншутина Елена Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1801
Дочь: Анна Ефимьевна
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
07.03.1802
Сын: Меншутин Василий Ефимьевич
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
08.07.1805
Дочь: Евфимия Ефимьевна
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
13.07.1809
Дочь: Мария Ефимьевна
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
28.01.1816
Дочь: Анна Ефимьевна
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Рождение ребёнка
18.11.1818
Сын: Меншутин Матфей Ефимьевич
Отец ребёнка: Меншутин Ефимий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно