Блинов Прокопий Лифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Блинов Вонифатий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.
Дочь: Обухова Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
1904 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Дарья Стефановна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно