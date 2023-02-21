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Блинов Прокопий Лифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Блинов Вонифатий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.

Дочь: Обухова Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Блинов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Блинов Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Блинова Дарья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Дарья Стефановна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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