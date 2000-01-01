Блинов Яков Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Яков Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904 ст.

Отец: Блинов Прокопий Лифанович

Мать: Блинова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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