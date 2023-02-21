Блинова Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.
Дочь: Обухова Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно