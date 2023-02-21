Блинова Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Дарья Стефановна

Блинова Дарья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович

Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.

Дочь: Обухова Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Блинов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович

Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Блинов Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Блинов Прокопий Лифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Прокопий Лифанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close