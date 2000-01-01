Обухова (Блинова) Александра Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1901 ст.
Дата смерти31.03.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1901 ст.
Рождение ребёнка
31.08.1930
Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.10.1930
Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.12.1933
Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
18.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинария Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.03.1982