Обухова (Блинова) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова (Блинова) Александра Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1901 ст.

Дата смерти

31.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1901 ст.

Отец: Блинов Прокопий Лифанович

Мать: Блинова Дарья Стефановна

Рождение ребёнка
31.08.1930

Сын: Обухов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
08.10.1930

Сын: Блинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.12.1933

Сын: Обухов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
18.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
21.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинария Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Иван Андреевич

Смерть
31.03.1982
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