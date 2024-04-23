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Марфа Гавриловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

03.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1854

Отец: Гавриил Евдокимович

Мать: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1854
Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Сергей Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.1875

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1877

Сын: Нил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1879

Сын: Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.03.1880

Дочь: Матрёна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.05.1882

Дочь: Феодосья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1884

Сын: Дорощенков Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1886

Дочь: Акулина Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1888

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Дорощенков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1893

Дочь: Домника Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.08.1895

Сын: Тихон Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Петрович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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