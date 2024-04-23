Марфа Гавриловна
Место рождения
Дата рождения03.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гавриил Евдокимович
Мать: Анастасия Дмитриевна
Муж: Сергей Петрович
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Сын: Нил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Сын: Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Дочь: Матрёна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Дочь: Феодосья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Сын: Дорощенков Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Дочь: Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Сын: Дорощенков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Дочь: Домника Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Петрович
Сын: Тихон Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Петрович