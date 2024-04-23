Надежда Сергеевна
Место рождения
Дата рождения05.09.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1875
Отец: Сергей Петрович
Мать: Марфа Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1875
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Адриан Кононович
Отец ребёнка: Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Мария Кононовна
Отец ребёнка: Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
03.11.1916
Сын: Михаил Кононович
Отец ребёнка: Конон Яковлевич