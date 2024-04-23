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Надежда Сергеевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

05.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1875

Отец: Сергей Петрович

Мать: Марфа Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1875
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Адриан Кононович

Отец ребёнка: Конон Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Мария Кононовна

Отец ребёнка: Конон Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1916

Сын: Михаил Кононович

Отец ребёнка: Конон Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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