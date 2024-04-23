Конон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонон Яковлевич

Конон Яковлевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Яков Матвеевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
01.02.1896

Сын: Адриан Кононович

Мать ребёнка: Надежда Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Мария Кононовна

Мать ребёнка: Надежда Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1916

Сын: Михаил Кононович

Мать ребёнка: Надежда Сергеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.