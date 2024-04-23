Конон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Яков Матвеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
01.02.1896
Сын: Адриан Кононович
Мать ребёнка: Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Мария Кононовна
Мать ребёнка: Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
03.11.1916
Сын: Михаил Кононович
Мать ребёнка: Надежда Сергеевна