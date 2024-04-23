Яков Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Матвей Степанович
Мать: Матрёна Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.05.1853
Сын: Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
17.11.1854
Дочь: Степанида Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Демьян Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1858
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Семён Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Конон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Василиса Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна