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Яков Матвеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Матвей Степанович

Мать: Матрёна Терентьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.05.1853

Сын: Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.11.1854

Дочь: Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Демьян Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1858

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Семён Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Конон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Василиса Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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