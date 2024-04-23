Гавриил Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Евдоким Захарович
Мать: Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Семён Гаврилович
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Домна Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрёна Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.07.1854
Дочь: Марфа Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.01.1857
Дочь: Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна