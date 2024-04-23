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Гавриил Евдокимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Евдоким Захарович

Мать: Мария Матвеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Семён Гаврилович

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Домна Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрёна Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1854

Дочь: Марфа Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1857

Дочь: Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Анастасия Дмитриевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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