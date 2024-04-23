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Дорощенков Павел Сергеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

26.06.1884

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1891 г.р.

Дети

1909 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1913 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1884

Отец: Сергей Петрович

Мать: Марфа Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1884
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Домника Демьяновна

Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Домника Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Домника Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: (Дорощенкова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Домника Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Домника Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1915

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Домника Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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