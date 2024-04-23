Дорощенков Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения26.06.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1884
Отец: Сергей Петрович
Мать: Марфа Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1884
Бракосочетание
21.01.1909
Жена: Домника Демьяновна
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Домника Демьяновна
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Домника Демьяновна
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: (Дорощенкова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Домника Демьяновна
Рождение ребёнка
08.06.1913
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Домника Демьяновна
Рождение ребёнка
21.10.1915
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Домника Демьяновна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана