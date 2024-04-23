Нил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1877
Отец: Сергей Петрович
Мать: Марфа Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1877
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Николай Нилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Фиония Ниловна
Мать ребёнка: Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
19.01.1908
Сын: Иван Нилович
Мать ребёнка: Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Михаил Нилович
Мать ребёнка: Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
13.02.1910
Дочь: Ефросинья Ниловна
Мать ребёнка: Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Мария Ниловна
Мать ребёнка: Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Павел Нилович
Мать ребёнка: не указана