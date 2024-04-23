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Нил Сергеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.06.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1877

Отец: Сергей Петрович

Мать: Марфа Гавриловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1877
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Николай Нилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Фиония Ниловна

Мать ребёнка: Мария Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1908

Сын: Иван Нилович

Мать ребёнка: Мария Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Михаил Нилович

Мать ребёнка: Мария Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1910

Дочь: Ефросинья Ниловна

Мать ребёнка: Мария Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Мария Ниловна

Мать ребёнка: Мария Прохоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Павел Нилович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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