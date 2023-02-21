Мягченкова (Коротеева) Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Коротеев Филипп
Бракосочетание
13.11.1872
Рождение ребёнка
24.11.1873
Дочь: Филатова Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1876
Дочь: Данилова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Мягченков Яков Степанович
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
18.06.1880
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
01.01.1883
Сын: Мягченков Игнат Степанович
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.1885
Дочь: Агафья Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
08.06.1890
Дочь: Федосья Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
05.06.1893
Сын: Мягченков Семён Степанович
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.1895
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно