Мягченкова (Коротеева) Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Коротеева) Варвара Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Коротеев Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1872

Муж: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.11.1873

Дочь: Филатова Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.01.1876

Дочь: Данилова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Мягченков Яков Степанович

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.06.1880

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.01.1883

Сын: Мягченков Игнат Степанович

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.04.1885

Дочь: Агафья Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.06.1890

Дочь: Федосья Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Мягченков Семён Степанович

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Мягченков Степан Сергеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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