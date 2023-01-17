Филатова (Мягченкова) Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Мягченкова) Матрёна Степановна

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Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

24.11.1873

Дата смерти

До 1947

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1873

Отец: Мягченков Степан Сергеевич

Мать: Мягченкова Варвара Филипповна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
25.11.1873
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
17.05.1891

Муж: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.08.1892

Сын: Филатов Емельян Семёнович

Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Филатов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.10.1899

Сын: Филатов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.08.1903

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.08.1907

Сын: Филатов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Филатов Ефрем Семёнович

Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1947
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