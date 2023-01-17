Филатова (Мягченкова) Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1873
Дата смертиДо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1873
Крещение
25.11.1873
Бракосочетание
17.05.1891
Рождение ребёнка
19.08.1892
Сын: Филатов Емельян Семёнович
Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович
Рождение ребёнка
19.09.1897
Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович
Рождение ребёнка
29.10.1899
Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович
Рождение ребёнка
05.08.1903
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович
Рождение ребёнка
09.08.1907
Сын: Филатов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович
Рождение ребёнка
10.02.1909
Отец ребёнка: Филатов Семён Софронович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1947