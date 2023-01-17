Данилова (Мягченкова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Мягченкова) Татьяна Степановна

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Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

24.01.1876

Дата смерти

До 1947

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876

Отец: Мягченков Степан Сергеевич

Мать: Мягченкова Варвара Филипповна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Крещение
25.01.1876
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
06.02.1895

Муж: Данилов Дмитрий Матвеевич

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.08.1898

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич

Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.07.1899

Дочь: Агриппина Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич

Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.08.1900

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич

Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич

Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.02.1916

Дочь: Данилова Федора Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич

Малые Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1947
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