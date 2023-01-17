Данилова (Мягченкова) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения24.01.1876
Дата смертиДо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1876
Крещение
25.01.1876
Бракосочетание
06.02.1895
Рождение ребёнка
26.08.1898
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
03.07.1899
Дочь: Агриппина Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
20.08.1900
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич
Рождение ребёнка
23.02.1916
Дочь: Данилова Федора Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Матвеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1947