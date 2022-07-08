Мягченков Яков Степанович
Место рождения
Дата рождения01.11.1877
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
01.11.1877
Бракосочетание
11.11.1898
Рождение ребёнка
?.12.1901
Дочь: (Мягченкова) Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: (Мягченкова) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933