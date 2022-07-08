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Мягченков Яков Степанович

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.11.1877

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1877

Отец: Мягченков Степан Сергеевич

Мать: Мягченкова (Коротеева) Варвара Филипповна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
01.11.1877
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
11.11.1898

Жена: Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.12.1901

Дочь: (Мягченкова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна

Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: (Мягченкова) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
1933

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