Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1898

Муж: Мягченков Яков Степанович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.12.1901

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Мягченков Яков Степанович

Рождение ребёнка
04.06.1910

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Мягченков Яков Степанович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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