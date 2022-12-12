Мягченкова (Лукьянчикова) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1898
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.12.1901
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Мягченков Яков Степанович
Рождение ребёнка
04.06.1910
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Мягченков Яков Степанович
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно