Дерябин Василий Прокофьев
мужской, родился 1831, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецПрокофий Фёдоров1806 г.р.
МатьФедосья Ерофеева1807 г.р.
Супруги
Мария Игнатова1830 г.р.
Дети
Фёдор Васильев1851 г.р.
Андрей Васильев1853 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Прокофий Фёдоров
Мать: Федосья Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Игнатова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Мария Игнатова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Мария Игнатова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Мария Игнатова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дорогова (Дерябина) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Мария Игнатова
Смерть
Неизвестно