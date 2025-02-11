Дерябин Василий Прокофьев 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин Василий Прокофьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Прокофий Фёдоров1806 г.р.
Мать
Федосья Ерофеева1807 г.р.
Супруги
Мария Игнатова1830 г.р.
Дети
Фёдор Васильев1851 г.р.
Андрей Васильев1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Прокофий Фёдоров

Мать: Федосья Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Игнатова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дорогова (Дерябина) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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