Дорогова (Дерябина) Прасковья Васильевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогова (Дерябина) Прасковья Васильевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1859, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
Мать
Мария Игнатова1830 г.р.
Супруги
Дорогов Владимир Никитович08.07.1863 г.р.
Дети
Дорогов Филипп Владимирович02.07.1883 г.р.
(Дорогова) Елена Владимировна01.06.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дерябин Василий Прокофьев

Мать: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.11.1881

Муж: Дорогов Владимир Никитович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Дорогов Филипп Владимирович

Отец ребёнка: Дорогов Владимир Никитович

Рождение ребёнка
01.06.1885

Дочь: (Дорогова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Дорогов Владимир Никитович

Смерть
Неизвестно

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