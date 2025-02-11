Дорогова (Дерябина) Прасковья Васильевна
женский, родилась 1859, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецДерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
МатьМария Игнатова1830 г.р.
Супруги
Дорогов Владимир Никитович08.07.1863 г.р.
Дети
Дорогов Филипп Владимирович02.07.1883 г.р.
(Дорогова) Елена Владимировна01.06.1885 г.р.
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Рождение
1859
Отец: Дерябин Василий Прокофьев
Мать: Мария Игнатова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1881
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.07.1883
Сын: Дорогов Филипп Владимирович
Отец ребёнка: Дорогов Владимир Никитович
Рождение ребёнка
01.06.1885
Дочь: (Дорогова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Дорогов Владимир Никитович
Смерть
Неизвестно