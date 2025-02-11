Елена Васильева 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Елена Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Дерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
Мать
Мария Игнатова1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Дерябин Василий Прокофьев

Мать: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Смерть
Неизвестно

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