Андрей Васильев
мужской, родился 1853, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
МатьМария Игнатова1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Дерябин Василий Прокофьев
Мать: Мария Игнатова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно