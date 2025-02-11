Андрей Васильев 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1853, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Дерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
Мать
Мария Игнатова1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Дерябин Василий Прокофьев

Мать: Мария Игнатова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Смерть
Неизвестно

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