Прокофий Фёдоров
мужской, родился 1806, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецФёдорДо 1786 г.р.
Супруги
Федосья Ерофеева1807 г.р.
Дети
Дерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
Марфа Прокофьева1838 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дерябин Василий Прокофьев
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марфа Прокофьева
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Прокофьева
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Александр Прокофьев
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Пётр Прокофьев
Мать ребёнка: Федосья Ерофеева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно