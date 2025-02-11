Прокофий Фёдоров 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Прокофий Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ФёдорДо 1786 г.р.
Супруги
Федосья Ерофеева1807 г.р.
Дети
Дерябин Василий Прокофьев1831 г.р.
Марфа Прокофьева1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ерофеева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дерябин Василий Прокофьев

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марфа Прокофьева

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Прокофьева

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Сын: Александр Прокофьев

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Сын: Пётр Прокофьев

Мать ребёнка: Федосья Ерофеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Смерть
Неизвестно

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