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Дедов Григорий Филиппов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Дедов Филипп Константинов

Мать: Дедова Мелания Меркулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.01.1842

Дочь: Татьяна Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Марина Михеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1844

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Дедова Марина Михеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Восприемники - Тимшино - Ион Филиппов и девица Евдокия Филиппова | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Дедов Леонтий Григорьев

Мать ребёнка: Дедова Марина Михеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Марина Михеева

Смерть
Неизвестно
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