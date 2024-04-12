Дедов Григорий Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
10.01.1842
Дочь: Татьяна Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Марина Михеева
Рождение ребёнка
07.04.1844
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Дедова Марина Михеева
Восприемники - Тимшино - Ион Филиппов и девица Евдокия Филиппова | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1847
Мать ребёнка: Дедова Марина Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Марина Михеева
Смерть
Неизвестно