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Дедова Мелания Меркулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Дедов Григорий Филиппов

Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Дедов Ион Филиппов

Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дедов Иван Филиппов

Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Филиппова

Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Филипп Константинов

Смерть
Неизвестно