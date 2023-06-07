Дедова Мелания Меркулова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Дедов Ион Филиппов
Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Дедов Иван Филиппов
Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья Филиппова
Отец ребёнка: Дедов Филипп Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно