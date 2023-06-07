Дедова Марина Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедова Марина Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1842

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Филиппов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1844

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Дедов Григорий Филиппов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Восприемники - Тимшино - Ион Филиппов и девица Евдокия Филиппова | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Дедов Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Дедов Григорий Филиппов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедов Григорий Филиппов

Смерть
Неизвестно
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