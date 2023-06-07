Дедова Марина Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1842
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Филиппов
Рождение ребёнка
07.04.1844
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Дедов Григорий Филиппов
Восприемники - Тимшино - Ион Филиппов и девица Евдокия Филиппова | Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Дедов Григорий Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно