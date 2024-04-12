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Дедов Филипп Константинов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Дедов Константин Терентьев

Мать: Дедова Дарья Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Дедов Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Дедов Ион Филиппов

Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дедов Иван Филиппов

Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Филиппова

Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедова Мелания Меркулова

Смерть
1839
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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