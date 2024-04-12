Дедов Филипп Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Дедов Константин Терентьев
Мать: Дедова Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Дедов Ион Филиппов
Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Дедов Иван Филиппов
Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья Филиппова
Мать ребёнка: Дедова Мелания Меркулова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедова Мелания Меркулова
Смерть
1839
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино