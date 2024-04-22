Иван Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 24.12.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1801
Отец: Замаскин Илья Алексеев
Бракосочетание
19.01.1819
Жена: Марфа Тимофеевна
Пахринская вол. д. Пузиково
Рождение ребёнка
13.07.1824
Дочь: Фёдорова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна
Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Военная служба
1825
рекрут
Смерть
Неизвестно