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Иван Ильин

Место рождения

Пузиково, Подольск, Московская область

Дата рождения

Около 24.12.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.12.1801

Отец: Замаскин Илья Алексеев

Мать: Замаскина Ольга Семёновна

Пузиково, Подольск, Московская область
Бракосочетание
19.01.1819

Жена: Марфа Тимофеевна

Пахринская вол. д. Пузиково
Рождение ребёнка
13.07.1824

Дочь: Фёдорова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Тимофеевна

Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Военная служба
1825
рекрут
Смерть
Неизвестно
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