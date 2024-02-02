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Замаскина Ольга Семёновна

Место рождения

д.Валищево Дворцовой Домодедо

Дата рождения

08.07.1783

Дата смерти

03.07.1848

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1783

Отец: Семён Иванов

Мать: не указана

д.Валищево Дворцовой Домодедо
Крещение
08.07.1783
Восприемники: д Валищево Пётр Иванов и Васса Иванова
Бракосочетание
09.11.1799

Муж: Замаскин Илья Алексеев

Рождение ребёнка
Около 24.12.1801

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Замаскин Илья Алексеев

Пузиково, Подольск, Московская область
Смерть
03.07.1848
д. Пузиково Пахринской волости Подольского уезда
Причина смерти: Болезнь
Похороны
05.07.1848
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