Замаскина Ольга Семёновна
Место рожденияд.Валищево Дворцовой Домодедо
Дата рождения08.07.1783
Дата смерти03.07.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1783
Отец: Семён Иванов
д.Валищево Дворцовой Домодедо
Крещение
08.07.1783
Восприемники: д Валищево Пётр Иванов и Васса Иванова
Бракосочетание
09.11.1799
Рождение ребёнка
Около 24.12.1801
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Замаскин Илья Алексеев
Пузиково, Подольск, Московская область
Смерть
03.07.1848
д. Пузиково Пахринской волости Подольского уезда
Причина смерти: Болезнь
Похороны
05.07.1848