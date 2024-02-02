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Фёдорова Марья Ивановна

Место рождения

Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково

Дата рождения

13.07.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

1802 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1824

Отец: Иван Ильин

Мать: Марфа Тимофеевна

Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Крещение
13.07.1824
Михаила Архангела в Одинцово
Восприемники: д. Пузикова Михаил Гаврилов и Авдотья Прокопьева
Бракосочетание
15.05.1844

Муж: Фёдоров Тит Фёдоров

Серпуховской уезд, Добрятинской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.06.1858

Сын: Фёдоров Иван Титов

Отец ребёнка: Фёдоров Тит Фёдоров

Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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