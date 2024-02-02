Фёдорова Марья Ивановна
Место рожденияПодольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Дата рождения13.07.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1824
Отец: Иван Ильин
Мать: Марфа Тимофеевна
Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Крещение
13.07.1824
Михаила Архангела в Одинцово
Восприемники: д. Пузикова Михаил Гаврилов и Авдотья Прокопьева
Бракосочетание
15.05.1844
Муж: Фёдоров Тит Фёдоров
Серпуховской уезд, Добрятинской вол. д.Чепелёво
Рождение ребёнка
11.06.1858
Сын: Фёдоров Иван Титов
Отец ребёнка: Фёдоров Тит Фёдоров
Серпуховской уезд Бадеевская вол. д.Чепелёво
крестьянин
Смерть
Неизвестно