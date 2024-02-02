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Замаскин Илья Алексеев

Место рождения

д.Пузиково Дворцовой конюшенной вол.

Дата рождения

1778

Дата смерти

13.02.1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1751 г.р.

Жена

1783 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.

Добавил:

ВC
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Место
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Рождение
1778

Отец: Алексей Никитин

Мать: Праскевья Алексеевна

д.Пузиково Дворцовой конюшенной вол.
Бракосочетание
09.11.1799

Жена: Замаскина Ольга Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Замаскина Ольга Семёновна

Смерть
13.02.1838
д. Пузиково Пахринской волости Подольского уезда
Причина смерти: Болезнь от опухоли
Похороны
15.02.1838
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