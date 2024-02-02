Замаскин Илья Алексеев
Место рожденияд.Пузиково Дворцовой конюшенной вол.
Дата рождения1778
Дата смерти13.02.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Алексей Никитин
Мать: Праскевья Алексеевна
д.Пузиково Дворцовой конюшенной вол.
Бракосочетание
09.11.1799
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Замаскина Ольга Семёновна
Смерть
13.02.1838
д. Пузиково Пахринской волости Подольского уезда
Причина смерти: Болезнь от опухоли
Похороны
15.02.1838