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Марфа Тимофеевна

Место рождения

с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова

Дата рождения

01.07.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1770 г.р.

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1802

Отец: Тимофей Никитин

Мать: Васса Андреева

с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Крещение
06.07.1802
ц. Воскресения с.Сертякина
Восприемники: с.Толбина Егор Семёнов и д.Подчищаловки Васса Моисеева
Бракосочетание
19.01.1819

Муж: Иван Ильин

Пахринская вол. д. Пузиково
Рождение ребёнка
13.07.1824

Дочь: Фёдорова Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильин

Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Смерть
Неизвестно
по рев.1801
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