Марфа Тимофеевна
Место рожденияс.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Дата рождения01.07.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1802
Отец: Тимофей Никитин
Мать: Васса Андреева
с.Толбина вотчины князя Н.Б.Юсупова
Крещение
06.07.1802
ц. Воскресения с.Сертякина
Восприемники: с.Толбина Егор Семёнов и д.Подчищаловки Васса Моисеева
Бракосочетание
19.01.1819
Муж: Иван Ильин
Пахринская вол. д. Пузиково
Рождение ребёнка
13.07.1824
Дочь: Фёдорова Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильин
Подольского уезда, Коннозаводской Домодедовской волости, д.Пузиково
Смерть
Неизвестно
по рев.1801