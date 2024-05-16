Дубровин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1951
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Дубровин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Белоусова (Дубровина) Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна
Смерть
2009