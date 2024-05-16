Дубровин Николай Иванович 1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровин Николай Иванович

Место рождения

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1951

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Дубровин Иван Ильич

Мать: Дубровина (Дергунова) Валентина Яковлева

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Дубровин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Белоусова (Дубровина) Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна

Смерть
2009

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