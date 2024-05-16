Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна 1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Николай Иванович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Дубровин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дубровин Николай Иванович

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Белоусова (Дубровина) Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Дубровин Николай Иванович

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