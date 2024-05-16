Дубровина (Комогорова) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Дубровин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Дубровин Николай Иванович
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Белоусова (Дубровина) Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Дубровин Николай Иванович