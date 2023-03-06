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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1758Большая Глушица (Погановка), с. каз. и удел.при р. Большом Иргизе.1154563726452725Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
859. Б. Глушица (Погановка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 897, жителей 5206, волостное правление (уездный город в 120 верстах), 3 церкви п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Большая-Глушица18044131312143247814914969537
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Большая Глушица. Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.4104Р. Б. Иргиз90130—149152205572
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57135Большая Глушицасело52°24'с.ш.50°29'в.д.N-39-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36608408101с Большая Глушицасело