село Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Большая Глушица

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1758Большая Глушица (Погановка), с. каз. и удел.при р. Большом Иргизе.1154563726452725Церковь православная 1. Училище. Ярмарки 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Больше-Глушицкая волость
859. Б. Глушица (Погановка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 897, жителей 5206, волостное правление (уездный город в 120 верстах), 3 церкви п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Больше-Глушицкая волость
село Большая-Глушица18044131312143247814914969537

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Больше-Глушицкая волость
С. Большая Глушица. Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.4104Р. Б. Иргиз90130149152205572

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
57135Большая Глушицасело52°24'с.ш.50°29'в.д.N-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Сельское поселение Большая Глушица
36608408101с Большая Глушицасело

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