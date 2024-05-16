Дубровина (Дергунова) Валентина Яковлева 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Дергунова) Валентина Яковлева

Место рождения

Оренбургская область, Бугурусланский р-н

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область, Бугурусланский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Малыхина (Дубровина) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Дубровин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич

Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Дубровин Павел Иванович

Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Дубровин Петр Иванович

Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1961

Сын: Дубровин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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