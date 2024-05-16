Дубровина (Дергунова) Валентина Яковлева
Место рожденияОренбургская область, Бугурусланский р-н
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область, Бугурусланский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Малыхина (Дубровина) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1951
Сын: Дубровин Николай Иванович
Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич
Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1958
Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Дубровин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно