село Константиновка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Константиновка

Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1756Константиновка (Барсуковка), с. каз. и удел.при р. Большом Иргизе.1021931712881320Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Мало-Глушицкая волость
954. Константиновка (Барсуковка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 286, жителей 2602, церковь православная, школа, лавка, водяная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Мало-Глушицкая волость
С. Константиновка. Б. госуд. Рус. и мордва Прав. и раскол.451885102355515691722

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Большеглушицкий район
57760Константиновкасело52°27'с.ш.50°09'в.д.N-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Большеглушицкий муниципальный район, Сельское поселение Малая Глушица
36608416116с Константиновкасело

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