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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1756Константиновка (Барсуковка), с. каз. и удел.при р. Большом Иргизе.1021931712881320Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
954. Константиновка (Барсуковка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 286, жителей 2602, церковь православная, школа, лавка, водяная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Константиновка. Б. госуд. Рус. и мордва Прав. и раскол.4518—85102355515691722
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57760Константиновкасело52°27'с.ш.50°09'в.д.N-39-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36608416116с Константиновкасело