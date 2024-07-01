Белозерова (Шлогова) Мария 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белозерова (Шлогова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

04.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Шлогов Тимофей Куприянович

Мать: Шлогова Ульяна Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логунова (Шлогова) Валентина

Отец ребёнка: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Белозеров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1942

Дочь: Широн (Белозерова) Людмила

Отец ребёнка: Белозеров Николай Иванович

Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957

Сын: Шлогов Юрий

Отец ребёнка: ?

Смерть
04.04.1967

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