Белозерова (Шлогова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти04.04.1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логунова (Шлогова) Валентина
Отец ребёнка: ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1942
Дочь: Широн (Белозерова) Людмила
Отец ребёнка: Белозеров Николай Иванович
Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957
Сын: Шлогов Юрий
Отец ребёнка: ?
Смерть
04.04.1967