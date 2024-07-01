Шлогова Ульяна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлогов Иван
Отец ребёнка: Шлогов Тимофей Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Белозерова (Шлогова) Мария
Отец ребёнка: Шлогов Тимофей Куприянович
Смерть
Неизвестно