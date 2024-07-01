Шлогова Ульяна Марковна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шлогова Ульяна Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлогов Иван

Отец ребёнка: Шлогов Тимофей Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлогов Тимофей Куприянович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Белозерова (Шлогова) Мария

Отец ребёнка: Шлогов Тимофей Куприянович

Смерть
Неизвестно

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