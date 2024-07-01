Шлогов Тимофей Куприянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шлогов Тимофей Куприянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шлогов Иван

Мать ребёнка: Шлогова Ульяна Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлогова Ульяна Марковна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Белозерова (Шлогова) Мария

Мать ребёнка: Шлогова Ульяна Марковна

Смерть
Неизвестно

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