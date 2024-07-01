Шлогов Тимофей Куприянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шлогов Иван
Мать ребёнка: Шлогова Ульяна Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шлогова Ульяна Марковна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Белозерова (Шлогова) Мария
Мать ребёнка: Шлогова Ульяна Марковна
Смерть
Неизвестно