Белозеров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Ачинск
Пропал без вести (военное)
С 1942
Фронт
Пропал без вести
Рождение ребёнка
07.10.1942
Дочь: Широн (Белозерова) Людмила
Мать ребёнка: Белозерова (Шлогова) Мария
Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург