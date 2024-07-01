Белозеров Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белозеров Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Белозерова (Шлогова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белозерова (Шлогова) Мария

Военная служба
Неизвестно
Ачинск
Пропал без вести (военное)
С 1942
Фронт
Пропал без вести
Рождение ребёнка
07.10.1942

Дочь: Широн (Белозерова) Людмила

Мать ребёнка: Белозерова (Шлогова) Мария

Россия
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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