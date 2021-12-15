Огнев Михаил Ефремович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Огнев Ефрем Иванович
Мать: Огнева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнева Варвара Сергеевна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Огнев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Огнева Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Огнев Лев Михайлович
Мать ребёнка: Огнева Варвара Сергеевна
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.
Мать ребёнка: Огнева Варвара Сергеевна
Смерть
Неизвестно