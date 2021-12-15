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Огнев Михаил Ефремович

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Огнев Ефрем Иванович

Мать: Огнева Анна Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Варвара Сергеевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Огнев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Огнева Варвара Сергеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Огнев Лев Михайлович

Мать ребёнка: Огнева Варвара Сергеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.

Сын: Огнев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Огнева Варвара Сергеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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