Огнев Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгнев Ефрем Иванович

Огнев Ефрем Иванович

avatar

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

06.02.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Огнев Иван

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Огнев Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Огнева Анна Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Огнев Михаил Ефремович

Мать ребёнка: Огнева Анна Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1864 ст.

Сын: Огнев Василий Ефремович

Мать ребёнка: Огнева Анна Васильевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Анна Васильевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.02.1877 ст.
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close