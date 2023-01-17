Огнев Ефрем Иванович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти06.02.1877 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Огнев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Огнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Огнева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1864 ст.
Мать ребёнка: Огнева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнева Анна Васильевна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.02.1877 ст.