Огнева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Огнев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Огнев Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1864 ст.
Отец ребёнка: Огнев Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Огнев Ефрем Иванович
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно