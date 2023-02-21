Огнева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Огнев Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Огнев Ефрем Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Огнев Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Огнев Ефрем Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1864 ст.

Сын: Огнев Василий Ефремович

Отец ребёнка: Огнев Ефрем Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Ефрем Иванович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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