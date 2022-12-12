Огнев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Огнев Михаил Ефремович
Мать: Огнева Варвара Сергеевна
Бракосочетание
11.01.1908 ст.
Жена: Огнева Анна Ивановна
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Огнев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Огнева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Дочь: Огнева Манефа Александровна
Мать ребёнка: Огнева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Огнев Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Огнева Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно