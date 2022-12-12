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Огнев Александр Михайлович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Огнев Михаил Ефремович

Мать: Огнева Варвара Сергеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.01.1908 ст.

Жена: Огнева Анна Ивановна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Огнев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Огнева Анна Ивановна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Дочь: Огнева Манефа Александровна

Мать ребёнка: Огнева Анна Ивановна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Огнев Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Огнева Анна Ивановна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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